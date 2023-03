Prêmio Marília Mendonça: família da cantora lança premiação de música sertaneja

Nesta sexta-feira (24), a família de Marília Mendonça anunciou o lançamento de uma premiação de música dedicada ao gênero sertanejo que levará o nome da cantora. A artista, um dos maiores fenômenos musicais do país, foi vítima de um acidente aéreo em novembro de 2021.

"A premiação homenageia não apenas Marília, como também será um marco para a música sertaneja. É a primeira premiação do Brasil voltada exclusivamente para a música sertaneja. O objetivo é revelar e reconhecer nomes do cenário musical sertanejo, destacar a importância do gênero e abraçar causas sociais que Marília em vida sempre se dedicou", relata o comunicado divulgado pela página da cantora no Instagram.

Para manter vivo o legado de Marília Mendonça, a família da artista vem fazendo uma série de ações, como o lançamento dessa premiação.

A compositora e intérprete deixou um acervo com pelo menos cem canções ainda inéditas. O material passa por um processo de catalogação e mantém acesa a carreira da artista.

Com o apoio de Ruth Moreira, mãe de Marília, o time do escritório Work Show, em Goiânia, tenta unir as pontas de ideias engatilhadas pela cantora.