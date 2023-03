Governo do Rio oferece curso de capacitação que ajuda jovens a conquistar o primeiro emprego

Estão abertas até o dia 8 de maio as inscrições para o curso de capacitação oferecido pelo Governo do Rio e ministrado pelo Instituto Proa para jovens interessados em conquistar uma vaga no mercado de trabalho. O programa visa preparar alunos da rede pública estadual para o desafio do primeiro emprego, com aulas sobre Autoconhecimento, Projeto Profissional, Raciocínio Lógico e Comunicação.

Mais de 12 mil vagas no curso já foram preenchidas pelo Instituto Proa, desde o início da parceria, há quase três anos. O curso é resultado de parceria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin-RJ) e da Procter & Gamble (P&G) com o Instituto Proa, organização não governamental que trabalha na formação profissional de jovens desde 2007.

Ao final do curso, os alunos estarão aptos para participar de processos seletivos para vagas de posições de início de carreira e primeiro emprego. Todos recebem certificado de conclusão e têm acesso a vagas de emprego disponíveis no mercado. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa ajudando a inserir os jovens formados no mercado de trabalho.

"Gerar emprego e renda para os jovens é a nossa prioridade. O curso prepara o aluno para um momento importante, que é o da primeira oportunidade de emprego. Desejamos capacitá-los cada vez mais e trazer competitividade ao mercado de trabalho fluminense", explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Vinicius Farah.

Os interessados podem fazer a inscrição até 8 de maio no site https://www.proa.org.br/, e as aulas começam no dia 15 de maio. Para participar, é preciso ter entre 17 e 22 anos, estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública e morar no Estado do Rio de Janeiro.