Jardim Icaraí recebe palestra sobre gestão empresarial

No próximo dia 28 de março, às 17h, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Leste Fluminense) vai realizar um evento para as mulheres filiadas na instituição, o Happy Hour Abrasel Mês da Mulher. O evento vai acontecer no Restaurante Ativa, no Jardim Icaraí, e vai reunir as donas de bares e restaurantes da cidade. Palestra, bate papo, networking, boa música e gastronomia estão entre as atividades agendadas.

Karina Castro Alves, que trabalha como corretora de imóveis, perita e Avaliadora Judicial e Síndica Profissional; vai ministrar uma palestra com o tema 'Gestão de Pessoas através de resultados'. "Presto consultoria para novos investidores e empresários os quais pretendem ampliar os negócios para Niterói. A ideia é o primeiro passo quando queremos lançar um novo negócio no mercado. É preciso planejamento e estratégias para quem está disposta a ser uma boa líder", contou.

Karina Castro Alves | Foto: Divulgação

O bate papo vai tratar sobre a gestão de um líder, que deve ser amparada em três pilares: trabalho, sucesso e vitória. "O desenvolvimento da ideia irá conduzir cada líder aos três pilares de valores. Os desafios que o futuro pode trazer nos obriga a termos inovações, estratégias para serem usadas no momento que requer inovação", completou.



O Restaurante Ativa fica na Rua Herotides de Oliveira, 119 no Jardim Icaraí.