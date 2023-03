Facebook é condenado a indenizar 8 milhões de brasileiros por vazamento de dados

O Facebook foi condenado pela Justiça a pagar cerca de R$500 a 8 milhões de brasileiros que tiveram os dados vazados nos últimos dois anos. A decisão foi tomada pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, da Justiça do Maranhão.

A ação aconteceu após o Facebook afirmar que dados de 533 milhões de usuários de 106 países, sendo 8 milhões de usuários brasileiros, foram retirados do site em 2021. Os dados foram roubados por hackers e estavam sendo vendidos na internet.

A rede social pode chegar a pagar até R$ 4 bilhões em dívida indenizatória, com mais R$ 72 milhões por danos morais coletivos.

“A responsabilidade de reparar os danos causados no exercício da atividade de tratamento de dados surge com a violação às normas jurídicas. Desse modo, compreende-se a proteção de dados como um microssistema com normas previstas em diversas leis, sendo a LGPD o seu principal fundamento”, disse o juiz Douglas de Melo, responsável pela decisão.

A decisão é em primeira instância e o Facebook pode recorrer.