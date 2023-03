Guarda Municipal de Maricá resgata coruja ferida no Boqueirão

A Guarda Municipal de Maricá realizou nesta quinta-feira (23/03) o resgate de uma coruja, da espécie buraqueira, na Avenida Prefeito Ivan Mundin, no Boqueirão. A ave estava com um ferimento nas asas. Após o resgate, os agentes acionaram uma equipe do Grupamento Especial de Defesa Ambiental (Gedam), que levou a ave para a sede da Secretaria de Cidade Sustentável, no Parque Nanci.

Em caso de flagrantes de animais silvestres em área urbana ou em qualquer situação de risco fora do seu habitat, a população pode acionar a Guarda Municipal pelos telefones 153 ou (21) 98609-1516 (Disque-Seop), que funcionam 24 horas. A recomendação é que a pessoa não tente resgatar, mexer ou afugentar esses animais, para que o resgate seja feito de maneira segura para os bichos, agentes e moradores.