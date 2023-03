Lula é diagnosticado com pneumonia leve e adia viagem para China

O presidente Lula foi diagnosticado com pneumonia leve, na noite desta quinta-feira (23), no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Por conta disso, sua viagem para a China, que iniciaria no sábado (25), está adiada para o próximo domingo (26).

A notícia foi dada, na manhã desta sexta-feira (24), através do twitter oficial do presidente brasileiro. Ele informou que está no Palácio do Alvorada após a realização dos exames no hospital.

A viagem à China deve levar uma comitiva com empresários, governadores, senadores, deputados e ministros. A programação inclui negociações, assinaturas de acordos e promoção de relações comerciais com Pequim, principal parceiro do país.