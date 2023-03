Vias da Região Oceânica passam a operar em sistema binário

A partir desta quinta-feira (23), a Avenida Raul de Oliveira Rodrigues, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, passa por um reordenamento viário. A via foi revitalizada pela Prefeitura de Niterói, nas últimas semanas, e recebeu nova sinalização horizontal e vertical, assim como novos conjuntos semafóricos. Um sistema binário foi implantado em seis vias transversais à Avenida Raul de Oliveira Rodrigues, contemplando as ruas Américo Alves Costa, Dr. José Chianelli, Rubem Risemberg, José Joaquim Pereira Caldas, Jornalista Jairo Mendes e Cornélio Mello Jr e traz mais segurança e fluidez ao trânsito.

O presidente da NitTrans, Gilson Souza, explica que o fluxo de veículos na Região Oceânica de Niterói cresceu desde o retorno das atividades pós-pandemia e que diariamente 30 mil veículos trafegam na Estrada Francisco da Cruz Nunes.

“Realizamos um estudo técnico na Avenida Raul de Oliveira Rodrigues, importante via que liga o Túnel Charitas-Cafubá ao bairro de Piratininga, visando propor soluções para a região. O aumento no fluxo de carros demanda novas ações para melhorar a fluidez e a segurança do trânsito e o uso dos binários é uma delas. O sistema binário tem o benefício de promover mais segurança ao se transitar nas vias, seja para os condutores de veículos, seja para mobilidade ativa, uma vez que reduzimos o número de conflitos viários em um mesmo local”, comenta Gilson.

As ruas que formam o binário passam a operar em sentido único, alternadamente, a começar pela Rua Américo Alves Costa, que terá sentido da Avenida Raul de Oliveira Rodrigues em direção à Estrada Francisco da Cruz Nunes; a rua seguinte, Dr. José Chianelli, terá mão no sentido contrário, ligando a Estrada Francisco da Cruz Nunes à Avenida Raul de Oliveira Rodrigues, e assim sucessivamente, até a Rua Cornélio Mello Jr.

A diretora de Planejamento de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Viária, Amanda Machado, fala sobre a escolha das vias que passam a operar em binário.

“As vias escolhidas para implantação dos binários têm como característica principal estarem inseridas em uma região com várias unidades de ensino. Os horários de embarque e desembarque escolares geram movimentações de trânsito carregadas e transformar as vias em mão única tende a trazer mais segurança e fluidez ao trânsito".

O reordenamento viário na Avenida Raul de Oliveira Rodrigues conta ainda com trechos segregados que vai trazer mais segurança ao reduzir a chance de os motoristas realizarem conversões perigosas ao entrarem nas vias locais. A faixa dupla contínua que divide as pistas da via passa a ser segregada por tachão nos trechos compreendidos entre a Rua Félix Gomes da Costa e a Rua Américo Alves da Costa, entre a Rua José Ranzeiro e o Hospital Oceânico e entre o Hospital Oceânico e o Trevo de Piratininga. Dessa forma, o projeto conta com aproximadamente 620 metros de trecho segregado.

O projeto também conta com a instalação e realocação de semáforos na via. Assim, o semáforo existente na Avenida Raul de Oliveira Rodrigues, na interseção com a Rua Rubem Risemberg, será transferido para a esquina da Rua Dr. José Chianelli. Também será implantado outro semáforo na Avenida Raul de Oliveira Rodrigues, na interseção com a Rua José Joaquim Pereira Caldas e o semáforo existente na esquina da Rua Cornélio Melo Jr será mantido.