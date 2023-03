Rede Sustentabilidade promove plenária municipal em Niterói

O objetivo do encontro foi eleger a nova executiva municipal do partido, que vai promover estratégias visando as eleições municipais de 2024 para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, marcadas, segundo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para o primeiro domingo de outubro, que será dia 6. Já o segundo turno, acontece no último domingo do mês, que será dia 27. Além disso, a reunião serviu para escolher os novos delegados para a conferência estadual da Rede Sustentabilidade que será realizada no próximo 1° de abril. Até lá, filiados vão escolher os delegados para a conferência de âmbito nacional do partido.

"A realização da conferência da Rede Sustentabilidade foi muito importante, não só para o partido, mas principalmente para a cidade de Niterói. Foi um encontro em que tivemos a oportunidade de manter um diálogo aberto, ajustar ideais da Rede e, acima de tudo, dar o 'pontapé' inicial no jogo político com a escolha dos nomes da nova executiva municipal do partido já visando as eleições para vereador e prefeito, em 2024", resumiu André Salvador, coordenador de comunicação da Rede Sustentabilidade no estado do Rio de Janeiro.

O encontro serviu também para listar prioridades estratégicas, potenciais parcerias e apoios de lideranças comunitárias e sindicais da região.

Rede Sustentabilidade

A Rede Sustentabilidade é fruto de um movimento aberto, autônomo e suprapartidário que reúne brasileiros decididos a reinventar o futuro do país.

É uma associação de cidadãos e cidadãs dispostos a contribuir de forma voluntária e colaborativa para aprofundar a democracia no Brasil e superar o monopólio partidário da representação política institucional.

A efetiva participação de brasileiros e brasileiras nos processos decisórios é condição fundamental para a promoção do desenvolvimento justo e sustentável.

Aberta ao diálogo e construída com a participação direta de seus integrantes, a Rede Sustentabilidade é um espaço de mobilização e inovação, no qual floresce uma nova cultura política.

Uma legenda capaz de abrigar candidaturas de cidadãos que não façam parte de seus quadros, mas que compartilhem de seus ideais, comprometida com a transparência de seus processos internos e empenhada na renovação de suas lideranças.

Para mais informações basta acessar www.redesustentabilidade.org.br/rede/