Equipe do DER-RJ vai ao Paraná conhecer novas tecnologias para segurança em estradas

O Rio de Janeiro saiu na frente em uma das principais ações propostas pelo Grupo de Trabalho de Infraestrutura durante a última reunião do Consórcio de Integração das Regiões Sul e Sudeste (Cosud), realizada no início de março, na sede da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A direção do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), órgão da Secretaria de Infraestrutura e Cidades (SEIC), visitou essa semana o Paraná, a fim de trocar experiências e buscar aprimorar o processo de recuperação asfáltica das estradas fluminenses.

A pedido do presidente do DER-RJ, Pedro Ramos, o vice-presidente do órgão, Gladstone Santana, viajou com dois diretores de obras para conhecer de perto as experiências bem-sucedidas do Paraná.

"Estamos sempre em busca de eficiência e novas tecnologias que venham contribuir para aumentar a segurança de nossas estradas. Mesmo aos 80 anos, o DER-RJ está sempre antenado com as novidades do segmento", afirmou Gladstone.

A Confederação Nacional do Transporte (CNC) apontou, em 2022, as rodovias paranaenses como as melhores da Região Sul.