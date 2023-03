Ibama multa Eletronuclear por vazamento de água radioativa em Angra dos Reis

A empresa responsável pela operação da usina nuclear de Angra 1, a Eletronuclear, foi multada pelo Ibama por descarte irregular de substância radioativa e descumprimento da licença de operação. Um vazamento de água radioativa ocorreu em 16 de setembro de 2022 e só foi informado à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) após a chegada de três equipes de apuração ao local.

A multa aplicada pela autarquia ambiental chega a R$ 2,1 milhões. Além disso, a empresa terá que realizar uma avaliação completa dos danos causados pelo incidente e divulgar informações sobre o caso no prazo de 30 dias, conforme determinação da Justiça, a pedido do Ministério Público Federal (MPF). A empresa também deve evitar qualquer atividade que possa agravar a contaminação da água, solo e ar.

O Ibama ressaltou a importância da segurança das atividades nucleares e o cumprimento rigoroso das normas e legislações. A Eletronuclear, por sua vez, informou que está trabalhando para minimizar os impactos ambientais do incidente e que vai colaborar com as autoridades para a solução do problema.

A CNEN, por sua vez, afirmou que irá acompanhar de perto as investigações e avaliações dos danos causados pelo vazamento. A comissão reiterou que a segurança e a proteção do meio ambiente são prioridades absolutas no setor nuclear.

O incidente em Angra 1 é mais um alerta para a necessidade de medidas preventivas e de fiscalização rigorosa das atividades nucleares. As empresas responsáveis devem cumprir rigorosamente as normas e regulamentações, a fim de garantir a segurança das atividades e a proteção do meio ambiente.