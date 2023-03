Magé receberá novo quartel do Corpo de Bombeiros

O Rio de Janeiro terá um novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar (CBMERJ). A unidade ficará sediada no município de Magé e, segundo o Governo do Estado, tem o objetivo de diminuir o tempo de resposta para prestação de socorros na região.

A obra ficará a cargo da Prefeitura de Magé, responsável pela cessão do terreno e pela construção das instalações do novo grupamento. Os Bombeiros ficarão responsáveis pela equipagem e distribuição estratégica de efetivo para a unidade.

Atualmente, a região é atendida pelo 2° Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (2° GSFMA) nas localidades de Piabetá, Fragoso, Raiz da Serra e Pau Grande.



"Com esse novo Destacamento em Magé vamos aumentar ainda mais a agilidade nos chamados e ampliar o atendimento de excelência em prol da população da região. A unidade contará ainda com apoio de viaturas de ponta, recém-adquiridas", afirmou o coronel Leandro Monteiro, secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral da corporação.