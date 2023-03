Lixo valerá dinheiro em São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo vai abrir pontos de coleta de lixo onde o resíduo poderá ser trocado por dinheiro e usado nos comércios locais. Os pontos de recebimento, chamados EcoPontos, ainda estão sendo definidos pelas Secretarias de Conservação e de Meio Ambiente e em breve serão divulgados. O cidadão será cadastrado e vai receber o cartão de uma conta digital. A iniciativa integra o programa Limpa São Gonçalo.

O lixo coletado e entregue pelo morador será revertido em dinheiro nessa carteira digital para que a pessoa possa usar em mercados, farmácias e outros estabelecimentos. A ação terá o apoio da Secretaria de Assistência Social, que vai emitir a documentação necessária, caso a pessoa não tenha, para que ela seja cadastrada e sua conta seja aberta.

Com a conta, a pessoa pode acompanhar o saldo através do aplicativo, que também permite pagar contar, realizar recarga de aparelho celular, entre outros serviços. Nos pontos de coleta todo o trabalho poderá ser acompanhado pelo público, desde a entrega do material, passando pela pesagem, até o momento em que o resíduo será limpo e enviado para a reciclagem.

O prefeito Capitão Nelson acha uma excelente iniciativa para incentivar a população a não fazer o descarte irregular de lixo.

“Muitas pessoas ainda despejam o lixo em local inapropriado. Esse cartão vai incentivar as pessoas a juntarem esse lixo e descartarem no local correto. E, com isso, ainda incentivamos o consumo no comércio local, fazendo o dinheiro circular no município, e geramos emprego para quem for trabalhar em cada ponto de coleta”, disse.

Nesta quinta-feira, os secretários de Conservação, Edson Leal, e de Comunicação Social, Alexandre Coutinho, fizeram uma vistoria em um dos locais que serão transformados em EcoPontos, na Rua Lúcio Tomé Feiteira, no Barro Vermelho. A previsão é de que o projeto entre em funcionamento em até 30 dias.