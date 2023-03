Procon-Maricá apreende 645 quilos de alimentos impróprios para consumo

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Defesa do Consumidor, realizou nessa quarta-feira (22) uma grande apreensão de alimentos impróprios para consumo durante fiscalização em um supermercado do Centro. Após denúncia de uma cliente que relatou forte mau cheiro, a equipe do Procon-Maricá foi até o estabelecimento e encontrou no açougue uma grande quantidade de carnes e outros itens mal armazenados e fora da validade. No total, foram 645 quilos de alimentos, a maior quantidade apreendida para descarte na história do órgão.

Os fiscais verificaram ainda que a dedetização do ambiente estava vencida. Com isso, o açougue foi interditado até que as adequações sejam realizadas no local. A direção do mercado informou que uma nova higienização será realizada ainda esta semana. De acordo com o Procon, somente após uma nova inspeção o setor poderá ser novamente liberado.

O secretário de Defesa do Consumidor, Felipe Paiva, participou da fiscalização e conversou pessoalmente com os donos do estabelecimento. “Nossas ações procuram ter sempre um caráter educativo, mas tivemos de agir com rigor neste caso. Lavramos um auto de infração e estamos abrindo um processo administrativo que vai avaliar a multa a ser aplicada. Estamos sempre vigilantes”, alertou ele.

A Secretaria de Defesa do Consumidor informa que denúncias, reclamações, dúvidas e sugestões podem ser informadas pelos canais do Procon-Maricá, disponíveis pelos telefones (21) 2634-1342 (fixo), (21) 96738-7962 (administrativo) e (21) 97235-7207 (também Whatsapp) ou presencialmente nos postos dos Serviços Integrados Municipais (SIM) do Centro, Inoã e Itaipuaçu.