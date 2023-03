Servidoras de Niterói recebem homenagem na Câmara dos Vereadores

Na noite desta quarta-feira (22), diversas mulheres da Prefeitura de Niterói foram homenageadas na Câmara Municipal dos Vereadores da cidade no Ato pelo Mês das Mulheres. Promovido pelo vereador Anderson Pipico, o evento prestou homenagens à primeira-dama Christa Vogel Grael, com o título de cidadã benemérita, e à coordenadora da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), Fernanda Sixel, com uma moção de aplausos. A cerimônia também parabenizou a Codim pelos 20 anos de existência.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, citou o trabalho da Codim, que foi reconhecido em Nova Iorque dias atrás, quando a coordenadora participou da maior conferência mundial sobre políticas públicas de gênero, a 67º Comissão sobre a Situação das Mulheres (United Nations Commission on the Status of Women), um dos principais órgãos da ONU (Organização das Nações Unidas) que trabalha na promoção da igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres.

“A liderança da Fernanda Sixel nas questões femininas é da maior importância, reconhecida não só pela sociedade de Niterói, mas por todo o mundo. No nosso governo temos mulheres presentes e chefiando algumas das secretarias mais importantes: como a Saúde, a Cultura, os Direitos Humanos, Ciência e Tecnologia, Conservação, Planejamento, Fazenda, entre outras. Agradeço muito o papel de cada uma dessas mulheres no nosso governo. Nessa homenagem tivemos mulheres de destaque na sociedade de Niterói, a quem trago também o meu reconhecimento, para que façamos de Niterói aquela cidade que sempre sonhamos: mais resiliente e sustentável. Parabéns a cada uma dessas pessoas que será homenageada, que representa Niterói”, afirmou o prefeito.

A primeira-dama, Christa Vogel Grael, agradeceu a homenagem.

“Agradeço muito. Estou muito feliz. É uma honra estar aqui com várias outras mulheres que estão aqui recebendo homenagens”, falou emocionada.

Segundo Fernanda Sixel, a Codim tem uma importância extrema na vida de muitas mulheres de Niterói, principalmente aquelas que sofrem alguma forma de violência doméstica.

“Hoje estão sendo homenageadas mais de 80 mulheres aqui. Estou muito feliz e dou parabéns a todas. E acho que há muito mais gente para homenagear. É preciso compreender que a gente da Codim sozinha não faz nada. Tudo o que fazemos é em parceria com o restante do Governo. Estou neste lugar e agradeço a oportunidade de contribuir para a minha cidade. Temos feito o treinamento lilás para que todos percebam que somos fruto de uma sociedade machista, racista… O que temos que fazer é estar diariamente atentos a isso. É dever do poder público minimizar e erradicar com essa diferença de gênero e é isso que estamos tentando fazer na Codim. E também trabalhando para dar portas de saída à violência sofrida pelas mulheres. Se você, mulher, não passa por isso, é importante que divulgue essas políticas para que quem passa consiga sair desse ciclo”, alerta a coordenadora.

O vereador Pipico ressaltou a importância de lembrar da luta das mulheres.

“É imprescindível deixar claro a importância do mês de março para as mulheres, por ser comemorado o dia da mulher, mas é um mês de luta. É um dia que ficou marcado pela morte de mais de uma centena de mulheres no início do século passado nos Estados Unidos. É importante reforçar cada vez mais esse papel da mulher na nossa sociedade. Eu homenageei a Codim quando a Coordenadoria estava fazendo 15 anos e volto a homenagear agora aos 20 anos. Estou muito feliz pela oportunidade de ter a honra de homenagear essas mulheres”, comenta Pipico.

Entre as 43 homenageadas da Prefeitura, estavam as secretárias de Saúde, Anamaria Schneider; de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa; de Cultura, Júlia Pacheco; de Governo, Rubia Secundino; de Acessibilidade, Tânia Rodrigues; de Planejamento, Ellen Benedetti; de Fazenda, Marília Ortiz; de Ciência, Tecnologia e Inovação, Valéria Braga; e a controladora, Christiane Mara. A cerimônia também contou com a presença da atriz Erika Januza, que recebeu a medalha Leila Diniz pela sua representatividade cultural e luta no combate a repressão e ao machismo, e da vereadora do Rio de Janeiro Tainá de Paula.