Prefeitura de Tanguá entrega a 3ª Base Integrada de Segurança da cidade

A prefeitura de Tanguá entregou mais uma Base Integrada de Segurança (BIS) para a população. Desta vez, a Posse dos Coutinhos, na área rural, foi o bairro escolhido para receber a estrutura montada em um contêiner, onde terá dois Agentes de Segurança (GCMs) baseados em tempo integral e uma viatura que ficará em circulação durante as 24 horas do dia com dois Policiais Militares em seu interior.

O local de instalação da estrutura foi estrategicamente escolhido para criar maior velocidade de ação em casos de alertas de roubos, furtos e outras ocorrências que demandem uma resposta rápida das forças de segurança.

Desde o ano passado a secretaria municipal de Segurança e Ordem Pública vem implementando ações que visam dar maior sensação de segurança aos moradores das mais diversas áreas da cidade. A começar pelo Centro, que hoje conta com a base do PROEIS, no antigo quiosque, avançando em seguida para a Praça da Juventude, onde hoje funciona o CRJ, que teve instalada em junho do ano passado a 2ª Base Integrada de Segurança, e agora na área rural, com a inauguração da 3ª BIS.

Desde que foi desativado o DPO do Riachão, há 9 anos, não havia na área rural uma base para o policiamento ostensivo daquelas localidades.

Segundo o ex-secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil do município, Major PM Leonardo Nogueira, a chegada da Base Integrada da Posse dos Coutinhos fecha o cinturão de segurança que permite uma ação agilizada.

"Vale destacar a importância da integração da Guarda Civil Municipal com a Polícia Militar, através do 35º Batalhão e de agentes do PROEIS; e também com a secretaria de Estado de Polícia Civil, já que em breve será celebrado um convênio entre a prefeitura e a 70ª Delegacia Policial, de modo a que as três forças possam agir de forma totalmente interligada", antecipou Nogueira.