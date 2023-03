Clin reforça serviço de limpeza e lavagem das ruas de Niterói durante a madrugada

Os garis da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) estão intensificando o trabalho de limpeza das ruas e avenidas durante o período da madrugada, quando é bem menor a circulação de pessoas e veículos na cidade, o que agiliza o trabalho. O serviço de lavagem é realizado periodicamente nas principais ruas e avenidas da cidade como, por exemplo, as avenidas Amaral Peixoto, no Centro, e Jornalista Alberto Francisco Torres, em Icaraí, que são locais de grande fluxo durante o dia. A Companhia informa que, para dar continuidade às ações de sustentabilidade, realiza o serviço de lavagem com água de reuso. Desta forma, economiza água e incentiva a correta política ambiental dentro da empresa.

Cada vez mais a Clin vem intensificando também outros serviços fundamentais para o município, tais como capina e varrição das vias. Recentemente cerca de 2000 papeleiras, que são utilizadas para acondicionar pequenos detritos, foram instaladas em pontos estratégicos da cidade.

A colaboração da população é fundamental para manter a cidade em perfeito estado de conservação e para isso é importante que os munícipes respeitem os dias e horários da coleta domiciliar, o acondicionamento correto dos resíduos e que denunciem o descarte irregular através do telefone 0800-367-9100.

Confira os dias e horários da coleta domiciliar por bairros:

Segunda a Sábado, a partir das 20h

Centro, Charitas, Ponta D’Areia, São Lourenço, Fátima, Morro do Estado, São Domingos, Ingá, Boa Viagem, Gragoatá, Icaraí, Santa Rosa, Pé Pequeno, Vital Brasil, Ilha da Conceição, Jurujuba, Alameda São Boaventura.

Segundas, Quartas e Sextas, das 7h às 18h

São Francisco, Cachoeiras, Maceió, Viradouro, Ititioca, Largo da Batalha, Badu, Cantagalo, Cafubá, Piratininga, Jacaré, Camboinhas, Itaipu, Itacoatiara, Engenho do Mato.

Terças, Quintas e Sábados, das 7h às 18h

Barreto, Engenhoca, Santana, Tenente Jardim, Fonseca, Cubango, Viçoso Jardim, Caramujo, Baldeador, Santa Bárbara, Sapê, Matapaca, Vila Progresso, Rio D’Ouro, Várzea das Moças.