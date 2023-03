Aluna que desviou dinheiro de formatura é denunciada pelo MP

O Ministério Público de São Paulo denunciou a aluna de medicina da Universidade de São Paulo (USP), Alicia Dudy Muller, por estelionato. Ela desviou o dinheiro da formatura da sua turma. Segundo o promotor Fabiano Pavan Severiano, a jovem cometeu o mesmo crime oito vezes e tentou uma outra vez, sem sucesso. O total do valor desviado dos colegas foi de R$ 927.765,33. A Justiça irá decidir se acata ou não a denúncia contra Alicia.

A aluna confirmou, em depoimento à Polícia Civil, ter desviado o dinheiro que ela e outros colegas estavam juntando para a realização da festa de formatura.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Alicia visou “enriquecer-se ilicitamente às custas de seus pares”. As transferências da conta da formatura para a pessoal de Alicia ocorreram entre junho e dezembro de 2022. O caso ficou conhecido no começo de janeiro deste ano, quando a estudante confessou ter realizado os desvios em um grupo de WhatsApp com os colegas.