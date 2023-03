Valve anuncia lançamento de 'Counter-Strike 2' para 2023

A sequência "Counter-Strike 2" ("CS 2") foi anunciada nesta quarta-feira (22) pela desenvolvedora Valve. O game, que é conhecido mundialmente, será lançado ainda em 2023.

Ao longo do dia, testes fechados foram liberados para alguns jogadores. A data de lançamento exata, no entanto, ainda não foi divulgada, mas deve acontecer durante o inverno deste ano.



A desenvolvedora Valve afirmou que o "CS2" é o maior salto técnico na história do 'Counter-Strike', garantindo novos recursos e atualizações nos próximos anos. De acordo com o site IGN, a mudança acontecerá com uma atualização gratuita para o "CS:GO". Com isso, todos os itens dos jogadores serão transferidos para a sequência do game.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, se mostrou animado com o anúncio. Em sua conta ofical do Twitter, ele brincou com a situação: "Alô Counter-Strike, tô pronto para testar o CS2 e quem sabe beliscar uma vaguinha no time do FalleN quando o Major voltar ao Rio".

Esta, por sinal, não é a primeira vez em que o mandatário comenta sobre o tema. Anteriormente, ainda no mês de janeiro, Paes afirmou que o Rio de Janeiro reconhece os esportes eletrônicos como "importante modalidade de esporte."

A declaração foi uma resposta à Ministra do Esporte, Ana Moser, que dias antes havia declarado publicamente que não considerava os esports como esportes, o que causou um verdadeiro rebuliço dentro da comunidade dos esportes eletrônicos.

Quem também entrou na brincadeira e pediu uma versão teste do game, que está sendo disponibilizado para poucos jogadores, foi o craque Neymar. Ele usou o Twitter para 'solicitar' o jogo.

"Manda pro pai o CS2 @counterstrike. Nunca te pedi nada", brincou.