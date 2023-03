Homem morre após ser atropelado por caminhão na Avenida Brasil

Um homem morreu, na madrugada desta quarta-feira (22/03), após ser atingido por um caminhão na Avenida Brasil na altura de Manguinhos, na Zona Norte do Rio.

A vítima teria sido atropelada um pouco depois do Viaduto Ataulfo Alves, em Benfica. Os agentes do Corpo de Bombeiros informaram que foram acionados por volta das 1h30, mas que, ao chegarem no local, já encontraram o homem morto.

Agentes da Polícia Civil estiveram no local par realizar a perícia. A identidade da vítima ainda não foi informada. A 21ª DP (Bonsucesso) está investigando a ocorrência. Uma faixa da pista no sentido Zona Oeste precisou ficar interditada por algumas horas e só foi liberada por volta das 6h40.