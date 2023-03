Morre Dona Neia, mãe de Zeca Pagodinho, aos 92 anos

Na manhã desta quarta-feira (22), Irinéia da Silva, mãe de Zeca Pagodinho, morreu enquanto dormia aos 92 anos. A informação foi confirmada pela assessoria do artista.

Mais conhecida como Dona Neia, a mãe do cantor fez aniversário na última segunda (20) e recebeu a homenagem de Zeca nas redes sociais.

"Imagina ser mãe do Zeca Pagodinho!!! Pois aqui está ela: Dona Neia, a aniversariante de hoje, que também é bisavó do Domênico, do Miguel, do Noah e da Catarina!", disse Zeca na mensagem de aniversário.

Dona Neia sempre foi presente na vida do cantor e compositor e costumava ser vista posando ao lado do filho famoso. Os dois eram alvo de brincadeiras pela semelhança física. Além de Zeca, ela deixa outros quatro filhos.