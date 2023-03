PMs fazem parto dentro de carro de aplicativo na Zona Norte

A neném nasceu dentro do veículo e, apesar do susto, mãe e filha passam bem - Foto: Reprodução/TV Globo

Na manhã desta quarta-feira (22), policiais militares do do Batalhão de Cães fizeram um parto dentro de um carro de aplicativo na Zona Norte do Rio. A mãe, uma jovem de 26 anos, estava em um carro de aplicativo a caminho do hospital, quando entrou em trabalho de parto.

Os agentes estavam na Linha Vermelha, a caminho de um treinamento, quando foram acionador para socorrer a mãe na altura do Fundão, na Ilha do Governador.

Os policiais tentaram abrir caminho pela pista até a Maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão, mas quando faltava pouco para chegar na unidade, a bebê resolver nascer.

A neném nasceu dentro do veículo e, apesar do susto, mãe e filha passam bem.