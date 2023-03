Petrobras anuncia queda de 18 centavos no preço do litro do diesel

O preço médio do óleo diesel nas refinarias vai abaixar a partir desta quinta-feira (23). A Petrobras anunciou, nesta quarta (22), que o combustível sofrerá uma redução de 4,48%, o que representa uma diminuição de aproximadamente 18 centavos no valor do litro.

Com isso, o preço do diesel passa de R$ 4,02 para R$ 3,84. Vale lembrara que o reajuste diz respeito a quantia cobrada para distribuidoras; ou seja, a mudança só deve afetar o valor pago pelos consumidores finais a parti das próximas semanas.

O último reajuste do combustível havia acontecido no dia 28 de fevereiro. "Essa redução tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da frente às principais alternativas de suprimento dos nossos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino" escreveu a Petrobrás, em comunicado.

A diminuição segue a tendência de queda no preço médio do barril de petróleo, que atingiu seu valor mais baixo no mercado internacional em quase 15 meses na últimas semanas. Os valores da gasolina não foi reduzido com a mudança e ainda não há previsão de quando os preços dos outros combustíveis sofrerá novo reajuste.