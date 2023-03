Lei Seca: número de motoristas dirigindo bêbados cai durante o verão

A Lei Seca fechou a Operação Verão com redução no índice de alcoolemia. Foram fiscalizados 11.114 motoristas somente nas ações realizadas nos horários de saída de praia ou em pontos turísticos, entre os dias 21 de dezembro e 20 de março. Neste período, 1.174 motoristas foram flagrados dirigindo sob o efeito do álcool e tiveram suspensos o direito de dirigir (um percentual de 10,68 pontos).

Em relação ao Verão do ano passado, foi menor a taxa de motoristas positivados no bafômetro da Lei Seca. Em 2022, no mesmo período foram examinados 8.053 condutores e 1.203 reprovados no teste (14,94%).O resultado da Operação Verão foi apresentado nesta terça-feira, durante as homenagens pelos 14 anos de criação da Lei Seca. Uma missa foi celebrada na Igreja da Candelária para comemorar a data e contou com a presença de mais de 400 pessoas.

O Secretário de Estado de Governo, Chico Machado, ressaltou que o aumento de pessoas dirigindo sob a influência do álcool, verificado no momento após o fim da pandemia, começou a reduzir graças às campanhas de conscientização da Lei Seca."

“O Verão do ano passado nos apresentou um dado muito elevado e que mereceu a adoção de vários mecanismos para reduzir o número. Um deles foi a adoção da fiscalização com motos, a ampliação do quadro de fiscais e a intensificação das campanhas educativas", destacou o secretário.

Na Operação Verão deste ano, a Lei Seca atuou com o auxílio de drones e montou fiscalização diurnas nos principais acessos às áreas de praias da Capital e do Interior do Rio de Janeiro.