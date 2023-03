Conheça os vencedores do Prêmio Shell 2023

O Prêmio Shell de Teatro anunciou os vencedores de sua 33ª edição nesta terça-feira (21), no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro.

A premiação contempla espetáculos que fizeram temporada no Rio de Janeiro e em São Paulo fora do período de pandemia, entre 1º de janeiro e 31 de março de 2020 e 1º de abril a 31 de dezembro de 2022.

Marisa Orth e Verônica Bonfim foram as apresentadoras do evento. Vários famosos, entre personalidades que concorreram aos prêmios e outros convidados, marcaram presença no evento. Entre eles, Renata Sorrah, Luisa Arraes, Maria Joana, Alexandre Nero, Vera Holtz, Rodrigo Pandolfo e Luis Lobianco.

Veja as listas de vencedores por capital

São Paulo

⭐ DRAMATURGIA: Dione Carlos por “Cárcere ou Porque as Mulheres Viram Búfalos”

⭐ DIREÇÃO: Ruy Cortez e Marina Nogaeva Tenório por “A Semente da Romã” e “As Três Irmãs”

⭐ ATOR: Clayton Nascimento por “Macacos”

⭐ ATRIZ: Verônica Valenttino por “Brenda Lee e o Palácio das Princesas”

⭐ CENÁRIO: Bira Nogueira por “Meu Reino por um Cavalo”

⭐ FIGURINO: João Pimenta por “F.E.T.O (Estudos de Doroteia Nua Descendo a Escada)”

⭐ ILUMINAÇÃO: Cesar Pivetti por “Brilho Eterno”

⭐ MÚSICA: Alisson Amador, Amanda Abá, Denise Oliveira e Jennifer Cardoso pela execução musical em “Cárcere ou Porque as Mulheres Viram Búfalos”

⭐ ENERGIA QUE VEM DA GENTE: “Coletivo 302”, pela valorização da ancestralidade em Cubatão, na baixada santista, refletindo sobre a herança socioambiental da época em que era a cidade mais poluída do mundo, expressa de maneira contundente no espetáculo Vila Parisi.

Rio de Janeiro

⭐ DRAMATURGIA: Marcio Abreu e Nadja Naira por “Sem Palavras”

⭐ DIREÇÃO: Renata Tavares por “Nem Todo Filho Vinga”

⭐ ATOR: Cridemar Aquino por “Joãosinho e Laíla: Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia”

⭐ ATRIZ: Vera Holtz por “Ficções”

⭐ CENÁRIO: André Curti e Artur Luanda Ribeiro por “Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes”

⭐ FIGURINO: Wanderley Gomes por “Vozes Negras: A Força do Canto Feminino”

⭐ ILUMINAÇÃO: Alexandre O. Gomes por “A Jornada de um Herói”

⭐ MÚSICA: Itamar Assiere pela direção musical de “Morte e Vida Severina”

⭐ ENERGIA QUE VEM DA GENTE: “Cia de Mystérios e Novidades”, por fomentar há 40 anos um teatro marcado pela diversidade e multiplicidade e, mais recentemente, por ter criado sua Escola Sem Paredes, um complexo de espetáculos, performances, cortejos, intervenções urbanas, exposições, aulas, seminários, oficinas e atividades socioculturais fundamentais para a ocupação do território da zona portuária do Rio de Janeiro e para o enriquecimento do calendário cultural da cidade.