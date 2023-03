Centro de Referência em São Gonçalo estimula jovens autistas

No coração, um sonho: ser diretor de cinema em Hollywood. Samuel Isac Gomes, de 15 anos, tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) e frequenta, desde 2019, terapias do Centro de Referência Municipal em Autismo Professora Maria José da Silva Rodrigues, no Gradim, para, entre outros objetivos, desenvolver a interação social, a consciência corporal, a independência e a confiança. Na sala de psicologia, ele conversa sobre seus sonhos e vontades e se diverte com jogos estratégicos que auxiliam na atenção, na cooperação e na concentração.

Com muitas metas cumpridas e outras ainda sendo formuladas, Samuel mostra, em suas redes sociais, um pouco da rotina da pessoa autista. Com o auxílio do responsável, já fez uma palestra em uma universidade sobre o tema e conversa abertamente.

“Eu gosto muito de estar aqui, eu conheci muita gente legal e fiz amigos. Aqui na psicologia a gente tem muitas conversas legais sobre os meus sonhos e minha vida. Meu sonho é ser diretor de cinema e criador de desenhos animados, por isso, minha mãe vai me colocar em um curso de desenho”, contou.

O Centro de Referência Municipal em Autismo Professora Maria José da Silva Rodrigues realiza atendimentos educacionais e terapêuticos personalizados para a necessidade de cada atendido, que englobam Sala de Recursos, Artes, Educação Musical, Educação Física, Psicologia, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Fisioterapia, entre outras especialidades. Também são oferecidos atendimentos com nutricionista, dentistae assistente social que colaboram para o desenvolvimento pleno da pessoa com TEA.

“O Samuel fica bem à vontade aqui porque ele sabe que é uma sala onde ele pode conversar e colocar as emoções. Ele é um menino muito educado e comprometido, sempre pontual e interessado. É muito importante que a gente dê um suporte para que os autistas desenvolvam mais autonomia e possam ir atrás dos seus sonhos. Nós vemos autistas adultos na universidade, trabalhando e vivendo muito bem”, disse a psicóloga Patrícia Almeida.