Niterói testa primeiro carro elétrico

Prefeito Axel Grael fez o trajeto com o veículo, do Centro da Cidade até a Região Oceânica - Foto: Divulgação/Alex Ramos

O primeiro carro elétrico da Prefeitura de Niterói passou hoje por um teste e foi aprovado. O prefeito Axel Grael e a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa fizeram um trajeto com o veículo do prédio do Novo Mercado Municipal, na Zona Norte, até as obras do Parque Orla Piratininga, na Região Oceânica. A experiência foi feita no mesmo dia em que o município publicou, no Diário Oficial, o decreto que cria a política municipal de estímulo ao uso de carro elétrico na administração municipal pública.

A medida visa a substituição de 150 veículos elétricos até 2024 em diferentes órgãos da Prefeitura, e faz parte da política pública do eixo Clima e Resiliência do Plano 450, e implementação de medidas que levem a cidade a um caminho cada vez mais sustentável com medidas e projetos para mitigar a emissão de gases poluentes. Serão investidos cerca de R$ 45 milhões na compra desses carros e na infraestrutura para carregar esses veículos.

"Muitas pessoas evitam dar o passo para a utilização dos carros elétricos por falta de pontos de recarga. Mas nós da prefeitura vamos fazer a nossa parte para estimular a transição de um transporte mais sustentável em Niterói. Essa transição energética do transporte representa muito. Neste caso específico vamos dar prioridade para as secretarias com o uso mais intenso, já que os carros convencionais emitem mais poluentes. Demos um passo importante com esse decreto para rompermos esse”, explicou o prefeito Axel Grael.

O carro testado foi um iCar, da CAOA Chery, que é um compacto urbano 100% elétrico, com autonomia de cerca de 300 quilômetros e precisa de seis horas para carregar ligando na tomada normal. O primeiro veículo já começou a ser utilizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser).

Para a integração dos veículos à frota municipal até 2024, será feita licitação ainda neste semestre, de acordo com a secretária Dayse Monassa. A licitação contemplará ainda a construção de dois telhados fotovoltaicos (usina de energia solar), com 12 mil metros quadrados divididos em seis mil metros, na sede da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos e os outros na Secretaria de Ordem Pública. Os veículos serão inicialmente utilizados pela Guarda Municipal e Fiscalização de Serviços.

“Apesar de toda a tecnologia que envolve, vai ser muito fácil para quem utilizar o veículo de se adaptar. Não faz barulho e tinha horas que eu desligava o som do carro porque não tinha barulho. Eu até acelerava achando que estava parado. Serão veículos somente para três pessoas que serão utilizados para fiscalização, mas diante do montante de serviços e das secretarias que utilizarão, já farão bastante diferença já que quanto menos utilização de combustível fóssil, estaremos ajudando a natureza a diminuir o consumo de gás. Estaremos tratando de energia limpa” explicou a secretária Dayse Monassa.

Pela publicação de hoje, os contratos administrativos elaborados pela administração pública municipal, direta ou indireta, a partir do decreto em que seja necessário a utilização de veículos deverão ser feitos com utilização, prioritariamente de carros elétricos movidos exclusivamente por motor à bateria, devendo tal previsão estar contidas nos Editais celebrados e nos estudos técnicos relacionados a contratação.

Os órgãos públicos só poderão abrir algum tipo de exceção, quando não houver veículo elétrico com as características necessárias para o tipo de uso, bem como quando não for recomendável tal tipo de uso por razões técnicas ou logísticas.

A administração pública municipal poderá tomar medidas de apoios necessárias para prover infraestrutura de recarga para os carros elétricos, podendo ainda eleger locais para instalação de pontos de recarga para estimular o uso dos veículos elétricos, levando em consideração as normas técnicas vigentes. Os órgãos públicos, na medida de suas competências, adotarão medidas para incentivo ao uso de veículos elétricos, tais como divulgação de pontos de recarga, criação de vagas de estacionamento preferenciais.

A adoção da frota de carros elétricos é um dos projetos do eixo Clima e Resiliência do Plano Niterói 450 anos, que prevê, até 2024, R$ 2 bilhões de investimento em toda a cidade em projetos e obras importantes em todas as regiões.

Eixo resiliência

Obras de contenção de encostas, modernização do Centro de Monitoramento de Operações da Defesa Civil, substituição de veículos da frota municipal por carros elétricos e projetos que visam a mitigar a emissão de gases estão entre as iniciativas do eixo Clima e Resiliência do plano Niterói 450 anos. Para as ações previstas, o aporte do Município será de R$ 398 milhões no período de 2022 a 2024. Deste total, as obras de contenção de encostas terão os maiores investimentos: R$ 302 milhões.

O fortalecimento do Grupo Executivo para o Crescimento Ordenado de Preservação das Áreas Verdes (Gecopav) da Prefeitura de Niterói, que previne a ocupação de áreas de risco, também faz parte das ações. Serão R$ 6 milhões destinados para a compra de equipamentos e reforço na estrutura logística da Guarda Municipal Ambiental, além da implantação de uma sede, que irá funcionar no Engenho do Mato.

Monitoramento meteorológico – Já o Centro de Monitoramento de Operações da Defesa Civil Municipal vai receber um radar meteorológico. Atualmente, a cidade utiliza o radar do Rio de Janeiro e a previsão é que o novo equipamento passe a operar ainda este ano.

Qualidade do ar – Outra novidade é a aquisição de estações de monitoramento da qualidade do ar. Serão três estações automáticas e seis semiautomáticas. Esses equipamentos medem a concentração de vários gases como o metano e, principalmente, o ar particulado (poeira).

No total, este conjunto de investimento para o monitoramento meteorológico e de qualidade do ar terá aporte de R$ 18,5 milhões. “Este conjunto de investimentos é para que a gente tenha maior capacidade de monitoramento e prevenção meteorológica na cidade. É a tecnologia nos ajudando a ser mais resilientes”, pontuou Medeiros.

Combate a queimadas – As ações de prevenção e combate a queimadas serão intensificadas neste eixo do programa Niterói 450 anos. Com investimento de cerca de R$ 5 milhões, o Município vai adquirir veículos equipados para aumentar a capacidade de eliminação de focos iniciais de queimadas e rondas preventivas, além de dois drones de alta capacidade que serão usados para orientar as equipes de solo no combate a esses incêndios e avaliar o dano causado.

Encosta verde – Outra ação deste eixo é o desenvolvimento de um programa que combina o reflorestamento de encostas com a implantação de uma usina solar, com investimento de R$ 10 milhões. Com esta iniciativa, a ideia é produzir energia nesses locais e uma boa parte do resultado dessa produção vai beneficiar a própria comunidade. O Morro Boa Vista, localizado entre o Centro e o Fonseca, será a primeira comunidade a receber o projeto.

Carros elétricos – Mais um destaque deste eixo é a substituição de veículos da frota municipal por carros elétricos. A meta é ter 150 carros elétricos até 2024 em diferentes órgãos da Prefeitura. A Guarda Municipal receberá os primeiros veículos. A ideia, explicou o prefeito, é que carros elétricos serão abastecidos por energia produzida na Cidade da Ordem Pública, sede da Guarda, com produção de energia solar fotovoltaica.