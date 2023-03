Marcha das Mulheres pela Dignidade Humana acontece neste sábado, em São Gonçalo

A Marcha das Mulheres, em sua segunda edição (2022, aconteceu, no contexto das eleições e trouxe como tema a Democracia) desta vez aborda tema latente para a cidade de São Gonçalo: Dignidade Humana garantida na Constituição Federal de 1988. A concentração da Marcha está marcada para às 9h, do dia 25 de março, na Rua Salvatore, 8, Espaço Repartição e seguirá até a Praça Marisa.

Em seguida, lideranças de movimentos sociais e comunitárias se reunião no Espaço Mais Conhecimento, no Partage Shopping, no segundo piso, loja 269, para traçar estratégias de resgate da dignidade humana, em São Gonçalo. Será entregue às autoridades presentes o Dossiê “SOS São Gonçalo", que apresenta as diversas formas de violação de direitos que vêm ocorrendo no município, especialmente nas áreas de saúde e saneamento básico.

Organizada pelo Movimento Cidade no Feminino e pelo Festival Literário de São Gonçalo em parceria com o Fórum de Desenvolvimento Sustentável e Resistência Democrática (FDSRD/SG) e com o Grupo Liberdade Santa Diversidade, junto a diversos outros movimentos da cidade, a Marcha pretende evidenciar a situação do município no que tange a violação de diversos direitos como saneamento básico, segurança alimentar, segurança pública, moradia. O advento das chuvas de janeiro e fevereiro que deixaram centenas de famílias desabrigadas e provocou cinco mortes no município impulsionou os movimentos a tratarem dos direitos fundamentais, na Marcha.

O Relatório Trata Brasil publicado no último dia 20 de março traz o ranking das 100 maiores cidades do Brasil. O município pulou de 94°lugar, em 2021 para 96° lugar, em 2022.