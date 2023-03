Maricá monta escala especial de atendimento para parcelamento de dívidas

A Prefeitura de Maricá iniciou uma escala especial de atendimento nas unidades dos Serviços Integrados Municipais (SIM), para quem deseja realizar ou já deu entrada em algum tipo de parcelamento de dívidas com o município. Pela nova escala, os novos parcelamentos e outros não incluídos no Refis 2022 serão atendidos às segundas e terças-feiras. Para parcelamentos solicitados durante o Refis, entre agosto e dezembro de 2022, os cidadãos devem aguardar a convocação por e-mail para agendar o atendimento antes de se dirigir novamente ao SIM às quartas, quintas e sextas.

É importante ressaltar que o cidadão convocado precisa comparecer exatamente ao local onde fez a negociação inicial, para que possa ser dado o devido andamento aos trâmites. O agendamento prévio é imprescindível, devendo ser feito pelo site (sim.marica.rj.gov.br), selecionando o botão “Agendamento”. Deve-se ainda selecionar, no “Grupo de Serviço”, a opção “Refis 2022” para parcelamentos relacionados; ou “Procuradoria da Dívida Ativa”, no caso de outros parcelamentos ordinários.

“Outra facilidade do site é que, no momento do agendamento para um novo parcelamento, o contribuinte também pode escolher onde prefere ser atendido: no Centro, em Inoã ou em Itaipuaçu”, disse o subsecretário de Fazenda César Augusto Barbiero. Além disso, somente o próprio requerente do processo ou procurador autorizado (com procuração anexada nos autos do processo) pode ter acesso às informações referentes aos parcelamentos e às guias para pagamento.

Em caso de dúvidas, o contribuinte pode enviar um e-mail para contatosim@marica.rj.gov.br, uma mensagem para o WhatsApp (21) 96810-2936, ou ligar para 2637-2052, 2637-2053, 2637-2055 e 2637-3706.