Posto instalado no Fórum do RJ receberá doações de sangue nesta quarta

Nesta quarta-feira (22), um posto instalado no Fórum, no Centro do Rio (Rua Dom Manuel, 37), receberá doações de sangue de voluntários que circulam pelo local. A unidade é uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) e o Hemorio, e funcionará das 11h às 16h, no andar térreo.

Os voluntários passarão por uma triagem, que vai atestar se preenchem os requisitos para doação de sangue estabelecidos pelo Ministério da Saúde. São eles:

- estar com documento oficial de identidade com foto;

- estar bem de saúde;

- pesar, no mínimo, 50kg;

- não estar em jejum (evitar apenas alimentos gordurosos quatro horas antes da doação e bebidas alcóolicas 12 horas antes);

- ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem ter autorização dos pais ou responsáveis legais para doar);

- doadoras mulheres não podem estar grávidas ou amamentando.

A meta é arrecadar 120 bolsas de sangue na ação.

O Hemorio reforça que homens podem doar a cada dois meses, até quatro vezes ao ano, enquanto as mulheres podem fazer a doação de sangue trimestralmente, até três vezes ao ano. Mais informações podem ser obtidas pelo Disque-sangue, no número 0800-282-0708.