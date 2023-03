Pestalozzi fará nesta quarta-feira atendimento gratuito à população

A Associação Pestalozzi de Niterói vai, ao lado da OAB e Procon, realizar uma ação gratuita nesta quarta-feira (22). O evento acontecerá durante toda a manhã e será aberto ao público. O local dos atendimentos fica na Estrada Caetano Monteiro, 857, no bairro do Badu, em Pendotiba.

Serão realizadas a aferição de pressão arterial pela equipe de enfermagem do Instituto, enquanto funcionários do Procon Niterói vão dar orientações aos consumidores sobre seus direitos.

Podem participar os usuários dos serviços da Pestalozzi, pais e responsáveis de alunos e toda a comunidade no entorno de Pendotiba, onde a Instituição está sediada. Os visitantes serão recepcionados por alunos do Centro de Integração e Independência e as mães da Casa da Família vão oferecer à venda sua produção artesanal.

Jussara da Silva Freitas, presidente da Pestalozzi de Niterói, explica que o serviço social da instituição sempre realiza ações sociais como a que está programada para acontece nesta quarta.

“Tivemos uma suspensão neste tipo de atendimento ao nosso público, por conta da pandemia de Covid-19, mas estamos agora retomando esta agenda”, afirma ela.

O secretário municipal de Defesa do Consumidor, Roberto Teixeira, conta que o Procon Niterói vai utilizar veículo que foi doado ao Procon pelo Ministério Público de Niterói para prestar os atendimentos. A Van já está desde janeiro percorrendo vários pontos da cidade para atender ao público e a demanda de consumidores, prestando informações relativas a questões referentes a valores de contas de luz e de telefonia ou sobre falta de entrega de mercadorias.