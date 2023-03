Adolescente que desapareceu na Baixada é encontrada

A adolescente de 17 anos que estava desaparecida desde a noite da última sexta-feira (17), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi encontrada na noite desta segunda-feira (20).

Stefany Neves reapareceu após ficar três dias sumida ao sair para um encontro marcado através das redes sociais. A adolescente foi encontrada pela mãe no Centro de Belford Roxo.

A família afirmou que teria conseguido acessar o perfil dela no Facebook e descobriu sobre o encontro. Segundo a mãe da adolescente, a família chegou a fazer contato com o rapaz que teria se encontrado com a filha, mas depois ele parou de responder e atender as ligações. O homem teria prometido devolver a menina aos pais.

O caso do desaparecimento chegou a ser registrado na 54ª DP (Belford Roxo).