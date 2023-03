Criança de 4 anos morre ao cair de apartamento em Bangu

Um menino de 4 anos morreu, na manhã desta terça-feira (21), após cair do quarto andar de um apartamento em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Ele chegou a ser socorrido para Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, a criança que estaria sob os cuidados da tia no momento do incidente, que ocorreu em um prédio na Comunidade do Conjuntão. Ela teria informado aos PMs que vizinhos a chamaram, perto das 4h, para avisar que seu sobrinho tinha sofrido uma queda e estava no chão do prédio.

Na 34ª Delegacia de Polícia (Bangu), a tia do menino, de 18 anos, teria contado que deixou a janela da sala aberta por conta do calor e foi dormir junto à criança. Após prestar o depoimento ela foi liberada.

Durante a manhã desta terça-feira (21), policiais foram até o local para realizar a perícia no apartamento. Eles buscam possíveis imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na investigação.