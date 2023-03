Padre Kelmon processa e pede indenização à Igreja Ortodoxa

O Padre Kelmon, ex-candidato à Presidência da República, entrou com um processo contra a Igreja Ortodoxa no Brasil. Ele estaria pedindo R$ 500 mil de indenização por danos morais. As informações são da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Kelmon Luis da Silva Souza (PTB), que disputou as últimas eleições presidenciais, estaria incomodado com o posicionamento da Igreja Ortodoxa, pois acredita que teve sua imagem e sua dignidade abalada após ter sido “veiculado de maneira indevida a notícia de que era falso padre".

O político, que se autoproclama sacerdote ortodoxo, também teria solicitado um direito de resposta à uma nota divulgada na época das eleições, em que a instituição negou que Kelmon teria vínculo com as igrejas ortodoxas no país.

No documento assinado pelo arcebispo Dom Tito Paulo George Hanna, a Igreja afirmou que estaria preocupada com a apropriação de símbolos religiosos pelo ex-candidato.

Kelmon foi desligado da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil pelo Arcebispo Metropolitano no Peru e pelo vigário episcopal no Brasil, em dezembro do ano passado.