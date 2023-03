Secretaria de Trabalho e Renda divulga mais de 3.300 oportunidades de emprego

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a semana com a oferta de 3.304 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades foram captadas em todo o Estado do Rio pelo Sine – Sistema Nacional de Emprego – e pelo aplicativo Mais Trabalho RJ. Grande parte das empresas com vagas abertas atuam nos ramos de corretora de seguros, recursos humanos e saúde. Os salários podem chegar a R$ 5.000.

O Mais Trabalho RJ está oferecendo 2.514 vagas em diferentes municípios do Rio de Janeiro: somente na capital são 1.414 oportunidades; em Volta Redonda, 252; Barra Mansa, 69 e Niterói, 48. Dentre essas vagas, existem 322 com trabalho itinerante e 182 em home office. Quase 70% das vagas captadas pelo Mais Trabalho RJ não exigem experiência.

Os salários anunciados na plataforma se iniciam em R$ 1.000 para a vaga de consultor de vendas de seguros, e podem chegar a R$ 5.000 para consultor comercial. A bolsa estágio para auxiliar administrativo oferece remuneração de R$ 550, e o estágio para engenheiro civil, até R$ 1.070.

A ferramenta digital disponibiliza também aos fluminenses 33 cursos gratuitos de capacitação, de fácil acesso e com diferentes cargas horárias, para aqueles que desejem melhorar seu currículo e as chances de conseguir o emprego. Esses cursos somam, até o momento, 4.845 inscritos.

Já pelo Sine, são 790 oportunidades para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio. Na Metropolitana, há 608 chances, o equivalente a 77% das vagas, entre as quais 210 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se 42 posições para repositor de supermercados, em Jacarepaguá, com salários de R$ 1.300.

Também há 44 vagas para empacotador à mão, na Barra da Tijuca, sendo necessário ter ensino médio completo. Ainda na Região Metropolitana, existem boas opções para ampla concorrência, tais como para mecânico de refrigeração, em Vicente de Carvalho, com salários de até R$ 3.900. Existem também 30 vagas para motorista carreteiro em Campo Grande.

No Médio Paraíba, são disponibilizadas 72 vagas para diferentes funções, incluindo uma para auxiliar de creche em Resende, mecânico montador para Valença, uma para motorista de caminhão, também em Valença, e uma para técnico de segurança do trabalho, em Volta Redonda. Os salários chegam a R$ 2.600. Na Região Serrana, todas as 110 oportunidades são para Teresópolis, entre as quais 10 para motorista de ônibus urbano e 10 para serralheiro de metal, no bairro de Várzea.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, o setor de Serviços é responsável por 98,6 % das 790 oportunidades oferecidas pelo Sine, seguido pela hotelaria, com 1,1%. Quanto à escolaridade, mais de 68,9% das oportunidades exigem ensino médio completo. Em relação aos salários oferecidos, 45,9% das vagas oferecem um salário mínimo (R$ 1.302) e 36,8%, até dois salários.

A Secretaria de Trabalho e Renda lembra que a compatibilização da vaga com os candidatos é feita através dos respectivos sistemas (Sine e aplicativo Mais Trabalho RJ), que realizam uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso, é importante manter cadastro e currículos atualizados.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, no caso do Sine, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/ .