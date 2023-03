Causa animal é pauta em debate no Palácio Guanabara

Para debater sobre Políticas de Proteção e bem-Estar animal, o Deputado Federal, Marcelo Queiroz (PP-RJ), promoveu no Palácio Guanabara um grande encontro, que contou com presença do vice-governador e secretário do Ambiente e Sustentabilidade Thiago Pampolha, da ativista Luisa Mell, deputados federais Matheus Laiola, do presidente do Instituto Vida Livre, Roched Seba, além de representantes de ONGs e protetores.

O vice-governador e secretário do Ambiente e Sustentabilidade Thiago Pampolha enfatizou a relevância da participação da população no encontro, que contou com cerca de 300 pessoas no Palácio Guanabara.

"É muito importante a presença maciça da população protetora e defensora da causa animal, independente do cargo, da função que ocupe. A gente não avança se a gente não abre o diálogo, se a gente não ouve quem pode contribuir", destacou Pampolha.

O evento debateu os desafios para o cumprimento das leis em proteção e defesa dos pets, iniciativas de reabilitação e soltura de animais silvestres, promoção e garantia da saúde de cães e gatos e enfrentamento aos maus-tratos dos animais.

O deputado federal Marcelo Queiroz, que mediou o encontro, parabenizou a continuidade do maior programa de castração do mundo, o RJPET, idealizado por ele em 2021, e que até hoje segue castrando cães e gatos em todo o Estado.

"O que eram 100 mil castrações prometidas, se tornaram 206 mil procedimentos executados no ano passado. Esse ano já estamos batendo as 50 mil castrações. E agora, no legislativo, estamos lutando por emendas para a causa animal, e além disso criando uma Frente Parlamentar unificada em prol dos animais, com a participação de doze parlamentares", declarou Queiroz.

O Estado do Rio de Janeiro prioriza a proteção e bem-estar dos animais e já se consolidou como referência na instituição de políticas públicas nesse sentido. Em 2020, foi criada a RJPET, que além das castrações, coordena campanhas de conscientização sobre proteção e bem-estar animal e promove ações para reverter os lucros para a compra de ração para cães e gatos. Além da iniciativa, também foi criado o selo PET Friendly / amigo dos animais, certificado concedido aos estabelecimentos que defendem a causa.

"Destaco o Programa RJPET, que sei que é sucesso aqui no Rio de Janeiro. Que possamos replicar ações como essas em outros estados do país. Esse momento aqui é histórico, com tantas pessoas que abraçam a causa", enfatizou a ativista Luisa Mell.