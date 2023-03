Paraquedista fica preso em poste e é resgatado em cima de ônibus em Resende

No último domingo (19), um paraquedista ficou preso em um poste de iluminação pública ao tentar pousar em Resende. Com a ajuda de um ônibus, ele conseguiu ser resgatado e se soltou sem ferimentos. O caso aconteceu no Acesso Oeste.

Motoristas e pedestres que passavam pelo local registraram o momento com fotos e vídeos. Voluntários conseguiram uma escada e subiram no teto do ônibus para ajudar o homem.

O Corpo de Bombeiros alerta que, em casos de queda e de contato com a rede elétrica, o ideal é não mexer na vítima. A orientação é acionar os profissionais pelo 193.