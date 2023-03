Colônias de pescadores vão receber núcleo da Previdência Social em suas bases

Neste fim de semana o Ministro da Previdência Social Carlos Lupi, esteve presente na Solenidade de Assinatura do ACT (Acordo de Cooperação Técnica), firmado entre o Ministério da Previdência Social, através do INSS com a FEPERJ (Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro), que trará benefícios para milhares de pescadores do estado.

Participaram do evento, o Presidente do INSS, Glauco André, o Presidente da FEPERJ, Luiz Cláudio, Pescadores, o Presidente da Fiperj, José Carlos, Presidente da CBPA, Abraão Lincoln, Secretário do Estado de Agricultura, Dr. Fávio Campos, entidades filiadas e demais autoridades.

Mais de 150 pescadores compareceram a assinatura do documento, que visa também implantar um núcleo da previdência nas colônias de pescadores para auxiliá-los com as documentações para o processo de aposentadoria, entre outros serviços.

Segundo o Presidente da FEPERJ, Luiz Claúdio, esse momento se deve ao trabalho de todos os pescadores,

“O ministro conhece nossas dificuldades, e contamos com esse ACT, para melhoria de vida de todos. Agora vamos estreitar os laços entre previdência e pescadores!”, afirmou Luis.

O Presidente do INSS, disse que o Instituto Nacional do Seguro Social existe para reconhecer direitos previdenciários, e viabilizar os mesmos. “Temos o dever de viabilizar direitos, interação de instituições federativas, de tal forma que possamos empoderar os nossos segurados com informações previdenciárias e dar eles condições de acessar seus direitos através dos nossos canais remotos e também presença associativa. É nessa expectativa que estamos aqui para firmar esse acordo que tem por objetivo exatamente expandir as tendas do INSS e alcançar parceiros que possam ser canais de viabilização de direitos junto conosco. Por isso desde já manifesto a nossa gratidão a FEPERJ que se colocou à disposição, de conosco nessa missão, dar maior alcance e atenção as pessoas que tanto precisam da previdência social”, explicou, Glauco André.

Ao fim da solenidade, o presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, Abraão Lincoln, fez a entrega da comenda “José Ubirajara de Souza Coelho Timm” ao ministro Carlos Lupi.

A comanda é destinada a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da sociedade e da cadeia produtiva da Pesca e da Aquicultura do Brasil.

“Esse acordo de cooperação técnica, é o começo de uma grande reformulação no sistema de atendimento. Eu quero fazer na previdência, a cultura do sim, ou seja, ao invés da pessoa ficar só esperando receber um não da previdência, ela recebe um sim. Esse é o começo de uma luta. E o que está sendo feito no Rio de Janeiro, deve ser uma prática em todos os estados”, finalizou Lupi.