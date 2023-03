Escola de SG adota livro de autor gonçalense na grade curricular

O incentivo à leitura é uma das prioridades do Colégio Municipal Ernani Faria. Localizado no bairro de Neves, em São Gonçalo, a escola adota há mais de um ano ações que aproximam os estudantes não só dos livros, mas também da cultura local. Uma das iniciativas, chamada 'Leitura em Movimento', nasceu com esse objetivo.

Idealizadora do projeto, a professora Aldaléa Figueiredo viu nas dificuldades causadas pela pandemia, uma oportunidade de inovar o seu ensino.

"A gente enviava as apostilas para os alunos e percebíamos que eles não tinham envolvimento com os exercícios e nem com os livros didáticos. A dificuldade era enorme. E foi nesse mesmo período que eu conheci as crônicas do professor Erick Bernardes. Então pensei: vou mandar as histórias que falam sobre o entorno da escola para eles poderem se identificar, e vou pedir que eles opinem sobre o que leram", contou a educadora ao jornal O SÃO GONÇALO.

'Cambadas', do professor Erick Bernardes, conta histórias sobre os bairros e localidades de SG por meio de crônicas. Constituído por quarenta textos curtos, a leitura possui uma linguagem simples e descontraída, que atrai desde adolescentes até adultos.

Aldaléa, encantada pela proposta dos livros, compartilhou a ideia com outra professora da rede municipal: a Cinthia Montenegro. E, juntas, elas entraram em contato com o Erick para pedir permissão para incluir os livros 'Cambadas' na grade curricular da instituição. Ele aceitou a proposta de imediato.

"Bem, primeiramente, ver uma professora do nível da Aldaléa trabalhando meus livros com os alunos já é motivo pra me sentir feliz. Além disso, ser esse projeto realizado numa escola pública é alegria redobrada. Imagine: os alunos são estimulados a lerem textos literários e, ainda por cima, tomam contato com a história do município. Ver tudo isso de pertinho acontecendo é, pra mim, enquanto autor dos 'Cambadas' e também professor da rede, um privilégio", compartilhou o professor Erick em entrevista.

Segundo Aldaléa, a crônica acabou sendo o gênero textual mais amado por conta desse jeito de narrar o cotidiano, deixando espaço para a criatividade e o lúdico. Ela conta, ainda, que o projeto foi importante não só para incentivar o hábito de leitura, mas também para conectar os estudantes à própria cidade.



"O 'Cambada' trouxe essa noção de pertencimento para eles. A gente conversou sobre a frase que muitas vezes é repetida, de que gonçalense é igual um caranguejo, só anda para trás. E aí o Erick, em uma das crônicas, vai dizer que não, que o caranguejo sobe em árvores porque ele é um guerreiro. Ele não desiste. Então, eles desenvolverem a cultura da leitura, saberem se relacionar com o entorno e se enxergarem - com orgulho - como gonçalenses: isso é o que realmente importa", enfatizou a professora.

De acordo com o escritor de 'Cambadas', os livros nasceram da necessidade de oferecer aos leitores a história oral dos bairros de São Gonçalo. A linguagem fluida, atrelada ao discurso histórico, veiculado inicialmente em jornal e depois transformada em livro conquistou um grande público.

Atualmente, o projeto continua acontecendo no Colégio Ernani Faria, no bairro de Neves. A professora Aldaléa já afirmou que vai começar a trabalhar o "Cambada IV" nesse início de ano. Poder levar conhecimento e cultura por meio da literatura é, em suas palavras, o seu papel como educadora.

