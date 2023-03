Quase metade dos registros de violência sexual em São Gonçalo são de crianças, segundo dados mais recentes do ISP

Segundo os dados mais recentes do Dossiê Mulher, divulgado pelo Instituto de Segurança Publica (ISP-RJ), cerca de 96 crianças foram vítimas de violência sexual no ano de 2021 na cidade de São Gonçalo. Esse número corresponde a 45,3% das denúncias, ou seja, quase metade dos registros na cidade tiveram como vítimas crianças.

Em relação ao total envolvendo menores de idade, soma das crianças e adolescentes, a porcentagem chegou a 67%. Foram 46 registros de violência sexual contra adolescentes, 21,7% do total. Para a delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher de São Gonçalo (DEAM), Débora Rodrigues, esse número reflete o trabalho realizado na cidade para acolher as mulheres e crianças vítimas de violência.

Delegacia de Atendimento à Mulher de São Gonçalo (DEAM) fica no Mutuá | Foto: Layla Mussi

"O que eu posso falar é que há investigação. A gente tem muitos números de registros, porque tem investigação e tem rede de apoio. Tem um trabalho sério em cima disso. É assustador a violência contra a criança? É assustador. Mas em São Gonçalo as pessoas registram, porque aqui somos vanguarda e temos a primeira rede de apoio do estado. Temos muitos casos, mas também temos um estímulo maior pra registrar", afirma a delegada.

Em números absolutos, São Gonçalo é a quarta cidade com mais registros de crianças vítimas de violência sexual, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. E esse número ainda pode crescer através do trabalho conjunto entre autoridades, famílias e educadores, que podem vir a se tornar uma importante ponte para a polícia.

"O que mata não é a denúncia, é o seu silêncio", afirma a delegada | Foto: Layla Mussi

"Quem são os autores? São pessoas que também estão dentro de casa. Precisamos incentivar a denúncia. E a denúncia não vai ser feita sempre na delegacia. Até porque a criança vítima não vai chegar na delegacia para denunciar. O primeiro lugar que ela vai chegar e contar é a escola, pois são pessoas da confiança dela. Por isso, a gente precisa capacitar os educadores, porque eles podem nos ajudar a descobrir uma criança vítima de abuso sexual e trazer esse caso pra gente", expõe.

Segundo o Dossiê Mulher 2022, aproximadamente 74,5% dos casos de violência sexual são cometidos na residência da vítima. Sobre a relação da vítima com o autor, cerca de 20,3% sofrem nas mãos de pais, padrastos ou parentes.

Sobre uma possível subnotificação nos números, a delegada da DEAM de São Gonçalo acredita que exista não só na cidade mas em todos os lugares, devido à proximidade que existe entre abusador e vítima em grande parte dos casos.

"Chegam adultos aqui dizendo que foram abusados quando criança, porém só agora a pessoa se sente encorajada porque já ficou livre do abusador. E é importante ressaltar que não ocorre prescrição, ou seja, se você foi abusada quando era criança, fez dezoito anos e agora quer denunciar, você pode. E o autor pode ser punido, pois o Estado não perdeu o direito de punir o abusador", revela.

Violência contra a mulher

Em 2021, foram registrados 212 casos de violência sexual no município, cerca de 3,38% dos registros no estado do Rio de Janeiro. Este é o segundo menor número dos últimos 7 anos, só perde para 2020, que teve dois casos a menos.

Já os números de violência física e psicológica em São Gonçalo foram os menores desde o ano de 2014. Porém a delegada Débora Rodrigues não vê essa queda como algo positivo, a princípio.

"Eu tenho muito receio em relação a essa queda, porque, infelizmente, é difícil uma mulher vir aqui e falar que é a primeira vez. Geralmente, são anos de violência. Então, quando você fala para mim que o número diminuiu, ou essa mulher teve alguma dificuldade em registrar ou ela teve dificuldade em sair de casa. O ano de 2021 foi pós-pandemia, então acredito que seja um reflexo. Não acho que caiu, porque não vai de encontro ao número de feminicídios, por exemplo", diz.

Débora acredita que ainda tem muito trabalho a ser feito e que o maior empecilho pode ser o medo da mulher em denunciar, por isso ela enxerga o encorajamento e a proteção das mulheres como alguns dos principais objetivos.

"Acreditem que aquela pessoa que você escolheu para ser pai dos seus filhos, que dormiu com você, que você dividiu a cama, dividiu sonhos, infelizmente, pode te matar. Nós como mulheres temos mais chances de morrer dentro de casa do que na rua. Não tenham medo. O que mata não é a denúncia, é o seu silêncio", afirma.

Redes de proteção

Além do 180 (Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência), a cidade de São Gonçalo ainda possui as redes de proteção através do Conselho dos Direitos da Mulher, localizado na Rua Uriscina Vargas, 36, Mutondo; Movimento de Mulheres, na Rua Rodrigues da Fonseca, 201, Zé Garoto; Delegacia de Atendimento a Mulher (DEAM), na Avenida Dezoito do Forte, 578, Mutuá; e através do próprio CEOM, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h, com atendimento presencial na Rua Camilo Fernandes Moreira, em Neves, ou ainda pelo telefone 96427-0012.