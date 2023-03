Professor é indiciado após elogiar Hitler em sala de aula e apoiar nazismo

O professor de uma escola da rede estadual de Santa Catarina que elogiou Adolf Hitler em sala de aula foi indiciado pela Polícia Civil. Ele foi afastado da função por 180 dias, conforme pedido do Ministério Público.

De acordo com o delegado responsável, o professor é investigado por discriminação de raça e apologia ao crime. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário.

As imagens em que o professor afirma ter admiração por Hitler, que repercutiram na web na terça-feira (14), foram anexadas ao inquérito, aberto no final de 2022, quando o mesmo professor manifestou apoio ao nazismo em um grupo no WhatsApp.

Mensagem em apoio ao nazismo foram compartilhadas na web | Foto: Reprodução

A conversa ainda estava no celular do investigado e, segundo o delegado, o aparelho foi apreendido para investigação. No diálogo, o professor afirmou que "Hitler foi melhor que Jesus".

Nota da SED

A Secretaria de Estado da Educação (SED), por meio da Coordenadoria Regional de Laguna, informa que, assim que tomou conhecimento da conduta do professor na manhã desta terça-feira, 14, começou a tomar todas as medidas cabíveis, visto que existe um processo em andamento. A SED informa também que irá tomar todas as providências dentro da legalidade.