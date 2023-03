Menina de 12 anos sequestrada não poderia ter conta no TikTok

A menina de 12 anos que foi levada para o Maranhão por um homem que ela havia conhecido na internet não poderia ter conta na plataforma de rede social. De acordo com as diretrizes do Tiktok, é preciso ter no mínimo 13 anos para poder ter um perfil na rede. Para abrir uma conta dessas é preciso da autodeclaração de idade, então é necessário que os pais saibam quais as redes que os filhos têm.

De acordo com a delegada Elen Souto, titular da Delegacia de Descoberta de Paradeiros desde 2014, as pessoas podem até denunciar perfis de crianças. Basta ir no próprio vídeo postado e clicar na aba de denúncia. A conta da menina de 12 anos (em que ela conversava com o homem de 25 anos que a levou para o Maranhão) já foi excluída do TikTok.