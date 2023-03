Cinco pessoas morrem em acidente de trânsito em Guapimirim

Três crianças e dois adultos morreram, no início da tarde deste sábado (18/03), após um grave acidente na rodovia BR-493, na altura do município de Guapimirim, no interior do Rio. Outras duas pessoas ficaram feridas na colisão.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta e um veículo de passeio bateram de frente na altura do km 12. De acordo com a corporação, todas as vítimas estavam no mesmo veículo. A identidade deles ainda não foi divulgada.

Agentes da PRF e uma aeronave do Corpo de Bombeiros estão no local. A rodovia precisou ser totalmente interditada e ainda não há previsão de quando o tráfego na via será liberado.