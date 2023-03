9% de domicílios em favelas do Rio não responderam o Censo 2022

Segundo dados prévios do Censo, a cidade do Rio de Janeiro tem as três comunidades que possuem maior número de domicílios no país: Rocinha, Rio das Pedras e Jacarezinho - Foto: Tânia Rego / Agência Brasil

O percentual de domicílios em comunidades do Rio que não respondem do Censo preocupa o Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE). A fim de reduzir estes números - que em 2022 chegou a 9% -, foi feita uma parceria com o Instituto Pereira Passos (IPP), órgão de pesquisa municipal.

Segundo dados prévios do Censo, a cidade do Rio de Janeiro tem as três comunidades que possuem maior número de domicílios no país: Rocinha, Rio das Pedras e Jacarezinho. Juntas, as comunidades contam com 70.664 domicílios. Os números, como são preliminares, podem passar por revisão.

Com relação ao número de moradores, as três comunidades também aparecem nos dados prévios do Censo 2022. As três contam, juntas, com 152.263 moradores.

Em entrevista, o presidente do IBGE, Cimar Azeredo, afirmou que o trabalho de convencimento dessa parcela da população passa pela conscientização da importância do Censo para o país. Ele também destacou que a pesquisa é a melhor forma de disponibilizar dados consistentes para os gestores públicos.

“Para implementar programas habitacionais, programas de transferência de renda, é fundamental ter o resultado do Censo. O que caracteriza uma favela? É a precariedade da posse. E isso se resolve com programas habitacionais efetivos, baseados em evidências, e não baseados em pesquisas de pouca expressão. O Censo é fundamental para isso”, afirmou Azeredo.

A parceria envolve a contratação de ex-agentes de Territórios Sociais, programa da Prefeitura do Rio com o ONU-Habitat, em que são realizadas pesquisas domiciliares em grandes favelas da cidade. Ao longo da semana, os novos recenseadores passaram por um treinamento na sede do IPP, em Laranjeiras, na Zona Sul do município.

A ideia é contar com profissionais que já estão familiarizados com os territórios onde atuam, pois são residentes da região, em muitos casos.

Os novos pesquisadores vão atuar na última etapa da operação censitária, a Etapa de Apuração. Esta fase consiste na análise dos dados coletados e na busca pelos moradores que estavam ausentes nas visitas anteriores ou que se recusaram a responder o questionário.