Marcelo D2 lança linha de flores de cannabis in natura

Marcelo D2 lança linha com dois tipos de flores de cannabis in natura - Foto: Reprodução

Marcelo D2 lançou, nesta sexta (17), uma linha de flores de cannabis in natura. O nome é MD2 Hemp Flowes e, vale lembrar, as plantas são cultivadas nos Estados Unidos e, no Brasil, só podem ser comercializadas para pacientes com receita médica.

A linha possui duas opções, uma para ser consumida de dia, que se chama Hindu Kush, e tem maior concentração de CBD. A outra, indicada para consumo noturno, é a Cookie Dough, com 13% de CVB.

Nos Estados Unidos, onde são cultivadas, as duas flores podem ser compradas pela internet e custam US$ 189 (28 gramas), cerca de R$ 997.