Segundo ANP, preço da gasolina cai nos postos após quatro semanas de alta

Nesta semana, o preço máximo do litro da gasolina encontrada no país, segundo a ANP, chegou a R$ 7,19 por litro - Foto: Reprodução

De acordo com a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço da gasolina caiu nos postos. O valor médio no Brasil foi de R$ 5,57, na semana passada, para R$ 5,54, queda de 0,5%. Foi o primeiro recuo após quatro semanas seguida de alta aos consumidores.

A reoneração parcial dos impostos federais anunciados pelo governo para a gasolina e etanol aumentou o preço aos consumidores em todo o Brasil ao longo deste mês.

Por isso, segundo a ANP, o preço médio da gasolina está no maior patamar desde a semana entre os dias 7 de agosto e 13 de agosto do ano passado, quando o valor do litro no país era de R$ 5,50.

O etanol, que também teve alta nos impostos federais no início deste mês, também ficou mais barato nesta semana. O preço médio do litro caiu de R$ 3,96 para R$ 3,94, em média, segundo a ANP.

O diesel, que não teve mudança na carga tributária, viu o preço médio passar de R$ 5,91 para R$ 5,90 entre a semana passada e atual.