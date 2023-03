Pelo menos quatro pessoas morrem após queda de helicóptero em São Paulo

Um helicóptero de uma empresa de táxi-aéreo caiu, na tarde desta sexta-feira (17/03), em Barra Funda, bairro da Zona Oeste de São Paulo. Pelo menos quatro pessoas morreram no acidente, que aconteceu por volta das 14h45.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o helicóptero despencou entre as ruas Padre Luís Alves Siqueira e James Holland. As informações iniciais são de que as quatro vítimas fatais estavam dentro do helicóptero, um Robinson R44 II, que tinha capacidade para apenas três passageiros e o piloto.

A identidade das vítimas ainda não foi divulgada. Sabe-se que os quatro quatro pessoas que estavam no transporte eram homens. Ainda não se sabe o que exatamente ocasionou a queda, mas relatos de testemunhas afirmam que o helicóptero atingiu um coqueiro antes de despencar.

Uma equipe segue realizando perícia no local.