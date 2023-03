Pacientes elogiam atendimento no Hospital João Batista Cáffaro, em Itaboraí

Administrados pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, o Cáffaro tem 120 leitos entre clínica médica, CTI e unidade admissional - Foto: Divulgação

Administrados pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, o Cáffaro tem 120 leitos entre clínica médica, CTI e unidade admissional - Foto: Divulgação

O processo de humanização e qualidade executado pelo Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Itaboraí, vem recebendo elogios e agradecimentos de pacientes que são tratados na unidade e por familiares que acompanham todos os cuidados. As mensagens de agradecimento começam desde a recepção até o atendimento médico, passando pela equipe de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas e maqueiros que atuam no hospital.

Depois de cincos AVCs e com Mal de Parkinson, o aposentado Sidney Gonçalves, de 68 anos, está internado em uma das enfermarias do hospital para tratar uma infecção urinária desde o último dia dois. Morador do município de Itaboraí, ele buscou socorro no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde foi medicado, estabilizado e transferido para o Cáffaro.

Tanto o paciente como a esposa Nádia Gonçalves são só elogios ao atendimento que vem recebendo no hospital. “Fomos muito bem atendidos no Alberto Torres e aqui no Cáffaro os cuidados são os mesmos. Desde que chegamos estamos sendo bem atendidos, bem tratados. Só temos a agradecer e elogiar o trabalho de todos”, garantiu o casal, enquanto o paciente fazia fisioterapia respiratória no leito.

Quem também fez questão de elogiar o atendimento foi Fabiane Alves de Melo, de 46 anos, moradora de Niterói. Se recuperando de uma cirurgia cardíaca, ela sentiu-se mal e foi socorrida no Heat. Depois de avaliada pela equipe médica na emergência do hospital, foi medicada, estabilizada e também transferida para o Cáffaro.

"Tenho recebido todo o suporte que preciso aqui. Os profissionais são excelentes, muito carinhos, atenciosos, humanos. O Hospital é organizado, limpo, com toda infraestrutura. Só tenho elogios”, disse a paciente que aguarda transferência para o Hospital Pedro Ernesto, onde a cirurgia cardíaca foi realizada.

No leito ao lado, recebendo orientação médica, estava Gisele Teixeira da Silva, de 37 anos. Moradora do bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo, ela chegou ao Hospital João Batista Cáffaro após ser estabilizada na UPA do Colubandê. Vítima de uma infarto, Gisele também enalteceu o atendimento recebido na unidade. “Só elogios a toda equipe. Tendo alta com todas as orientações necessárias para eu ter uma vida mais saudável e conseguir ver e brincar com os meus futuros netos”, garantiu.

O Hospital João Batista Cáffaro é uma unidade de retaguarda do Hospital Estadual Alberto Torres e da UPA Colubande, que juntos formam o Complexo de Saúde Alberto Torres. Administrados pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, o Cáffaro tem 120 leitos entre clínica médica, CTI e unidade admissional. O Caffaro também dispõe de exames de imagens e laboratoriais.