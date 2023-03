Prefeitura lança primeira fase do aplicativo Moto.Rio

Quando as primeiras corridas começarem, o aplicativo funcionará de forma semelhante ao Taxi.Rio - Foto: Beth Santos/Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio lançou, nesta quinta-feira (16/3), a primeira fase do aplicativo Moto.Rio, desenvolvido pela Empresa Municipal de Informática (IplanRio), em parceria com a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR). O aplicativo facilitará a opção de transporte acessível. O lançamento reuniu dezenas de mototaxistas e representantes do sindicato no Palácio da Cidade.

"O Moto.Rio não tem taxa, mas é pago com os impostos de vocês. É isso que permite a Prefeitura não cobrar nada. Com o aplicativo, vamos permitir que vocês tenham a relação com o passageiro sem ter que pagar nada para ninguém, levando todo o dinheiro pra casa, porque são vocês que estão prestando o serviço. Estamos permitindo que vocês se legalizem, o que traz mais responsabilidades, mas também vai valorizar e qualificar o trabalho de vocês. Essa fase inicial é muito importante, então se cadastrem. A partir do momento que vocês estiverem cadastrados e regulamentados, acabou a história de ser informal, de não ter respeito da autoridade pública e viver como se fosse uma coisa paralela. A partir de hoje, os mototaxistas são oficialmente reconhecidos pela Prefeitura como um modal de transporte", afirmou o prefeito Eduardo Paes.

Esta primeira fase servirá para os interessados em trabalhar com o aplicativo fazerem um pré-cadastro e também mapear o número de mototaxistas aptos. Entre as informações para começar a prestar o serviço estão a CNH, CPF, nome completo, e-mail e placa do veículo. Os dados serão analisados pela Prefeitura.

"Hoje é um dia muito especial para os mototaxistas na cidade do Rio. Estamos mostrando que a categoria é um modal da cidade. A população, especialmente a mais pobre, usa muito o mototáxi. O aplicativo é uma ferramenta de geração de empregos, de melhora da qualidade de vida de muita gente. Hoje é um marco, uma mudança de página na relação da Prefeitura com os mototaxistas", disse o secretário da Casa Civil, Eduardo Cavaliere.

Neste primeiro momento, o aplicativo servirá exclusivamente para que os mototaxistas interessados realizem o pré-cadastro. Quando as primeiras corridas começarem, o aplicativo funcionará de forma semelhante ao Taxi.Rio. O app Moto.Rio está disponível para ser baixado gratuitamente em smartphones com sistema Android, no Google Play. A expectativa da Prefeitura é realizar as primeiras viagens a partir de maio.

"Venho conversando com a categoria desde o início do mandato, vocês sabem o quanto eu gosto de mototáxi. Pedimos que vocês se cadastrem para que possamos conhecer os 30 mil mototaxistas da cidade e, assim, lancemos um grande aplicativo", declarou a secretária de Transportes, Maína Celidonio.

A frota de motocicletas na cidade do Rio é de cerca de 370 mil, com um aumento de cerca de 68% entre 2012 e 2022. A estimativa é de 30 mil mototaxistas em circulação na cidade.

"Essa categoria tão sofrida, que trabalha na informalidade, pela primeira vez está sendo reconhecida. A Prefeitura do Rio tem ajudado o sindicato, e a criação do aplicativo, sem cobrança de taxa, só a Prefeitura do Rio consegue. Hoje estamos dando um passo muito importante para a categoria. Espero que o Rio se torne um exemplo para todo o Brasil", disse o presidente do Sindicato dos Mototaxistas do Município do Rio, Krishna de Campos.