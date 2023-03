Campanha de doação de animais acontece em Maricá neste domingo (19)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria Especial de Proteção Animal, promove neste domingo (19/03) mais uma edição da campanha de adoção de cães, que acontece das 13h às 17h, no estacionamento do Shopping Boulevard, no Centro. A ação reunirá cerca de 30 animais resgatados das ruas ou oferecidos por cidadãos. Antes de serem doados, os animais passam por processo de aplicação de vermífugo e os adultos são castrados. Já os filhotes têm castração garantida pela coordenadoria a partir dos seis meses de idade.

Serviço:

Campanha de adoção de cães e gatos

Data: domingo (19/03)

Horário: 13h às 17h

Local: Shopping Boulevard Maricá (Centro)

Documentação: maiores de 18 anos devem apresentar cópia da identidade, CPF e comprovante de residência.