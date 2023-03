'Lidera Mulher' abre inscrições para nova turma em São Gonçalo

As aulas da nova turma serão iniciadas no dia 30 de março - Foto: Divulgação/Nathália Lugão

Estão abertas as inscrições para a nova turma do Lidera Mulher, projeto desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de São Gonçalo, em parceria com o Sebrae.

O Lidera Mulher surgiu com a proposta de promover a autonomia e o fortalecimento do empreendedorismo da rede feminina em São Gonçalo.

As inscrições podem ser feitas, até o dia 28 de março, no espaço físico do Espaço Lidera Mulher do Shopping Partage e na Feira da Mulher Empreendedora, na Praça Dr. Luiz Palmier, ou pela internet através do link https://docs.google.com/forms/d/1SxmdMEEwE4oj2TQPJm3Us2r0pI0wwC6JQwE564KgG_M/edit.

Durante a capacitação do projeto, são abordados temas como formalização, administração, planejamento de negócios, técnicas de vendas e uso das mídias sociais. As aulas acontecem semanalmente no Espaço Mais Conhecimento, no 2º piso do Shopping Partage.

Com a finalização do curso, as mulheres permanecem inseridas no projeto e poderão expor seus produtos no Espaço Lidera Mulher, do Shopping Partage e do Pátio Alcântara, dando, assim, visibilidade aos seus trabalhos. Mais de 70 mulheres já expõem seus trabalhos nos equipamentos.

As aulas da nova turma serão iniciadas no dia 30 de março.